タンパク質やカルシウムを手軽に摂れると、幅広い層に人気の「魚肉ソーセージ」。いま、スーパーでは「特売日に欠かせない商品」になっているようです。理由は何なのでしょうか？

【写真で見る】魚肉ソーセージを初めて食べた男性のリアクションは？

なぜ今、魚肉ソーセージ？ 安いだけじゃない！

山形純菜キャスター：

魚肉ソーセージは、1935年ごろ試験的に日本で誕生し、1953年に本格的に生産販売が始まりました。

現在、原料として主流なのは「スケソウダラ」などの白身ですが、 当時はマグロやクジラなどの赤身だったということです。

いま魚肉ソーセージがブームになっている理由の一つが、価格の安さです。

【2025年のソーセージ平均価格】（1kgあたり）※インテージ調べ

▼魚肉：917円

▼畜肉：1603円

物価高で値上りはしているものの、魚肉ソーセージの方が比較的手に取りやすい価格になっています。

マルハニチロの綿引悠太さんによると「健康意識の高まりで、タンパク質が手軽に摂取できる常温食品として注目された」といいます。

なかでも、ブームの火付け役となったといわれているのが、マルハニチロの「DHA入り リサーラソーセージシリーズ」（※メーカー希望小売価格324円）です。

魚肉ソーセージで初めての特定保健用食品（トクホ）に認定されました。

DHAは主に青魚に含まれている脂肪酸で脳や血管に良いとされていて、このDHAが多く含まれています。

「ジムや出先で」タンパク質が豊富＆常温保存可能

山形キャスター：

魚肉ソーセージはタンパク質も豊富なことから「第2のサラダチキン？」との声もあり、各メーカーから低カロリー・タンパク質を押し出した商品が数多く展開されています。

▼ニッスイの「速筋タンパク・ソーセージ減塩 MSC」（322円・番組調べ）

1本で4.5gの「速筋タンパク」を摂取することができます。「速筋タンパク」はスケソウダラの白身に多く含まれていて、摂取後、体内での利用率が高いことが特長です。

ニッスイの担当者は「常温保存なので、ジムなどの出先で気軽に摂取できる」としています。

“むきづらい”問題も改善！1分でできるおいしい食べ方も！

山形キャスター：

そして、魚肉ソーセージといえば、「フィルムが“むきづらい”問題」があったと思いますが、それも今は改善されています。

▼マルハニチロは「1秒OPEN」、▼ニッスイは金具がついていない「ラクあけ」フィルムに進化しました。

また、マルハニチロの綿引さんによると、魚肉ソーセージが1番おいしいのは「工場での“出来たて”」で、フィルムをはがさずに1分間茹でることで、家庭でも簡単に再現できるといいます。

脂が溶け出して、ふわふわジューシーになるそうです。