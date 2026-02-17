俳優の原菜乃華さんは2月17日、自身のInstagramを更新。フルーツになった姿を披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：原菜乃華さん公式Instagramより）

写真拡大

俳優の原菜乃華さんは2月17日、自身のInstagramを更新。フルーツの着ぐるみを着た姿を公開しました。

【写真】フルーツになった原菜乃華

「食べる時に思い出しそう！」

原さんは「フルーツになりました　デルモンテ新CM是非ご覧ください」とつづり、4枚の写真を投稿。フルーツの着ぐるみを着ています。1枚目はキウイ、2枚目はリンゴ、3枚目はモモ、4枚目はブドウです。顔と手と脚だけが出ている様子がかわいらしいです。

コメントでは「どのフルーツに変身してもかわいいですねー　これからフルーツ食べる時に思い出しそう！」「可愛い過ぎてもったいなくて食べられなそうなフルーツですね…！」「絵面だけ見るとだいぶシュールw」「ピュレフルーツ持ってる時のなのちゃんの小指が立ってるのが可愛すぎて何度も見てしまう…」と、絶賛の声が寄せられました。

「今日はチョコレートたくさん食べる宣言」

14日には「今日はチョコレートたくさん食べる宣言」とつづり、プライベート感のある写真を公開していた原さん。こちらもとてもかわいらしいです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)