現在の年金額は100万円です。子どもの扶養に入った場合、いくらまでのパート収入なら大丈夫ですか？
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。
今回は、年金収入100万円の場合、いくらまでのパート収入なら子どもの扶養に入れるのかについてです。
相談者「こんちさん」は1952年生まれとのことなので、60歳以上です。年収180万円未満であれば、子どもの健康保険の扶養に入れるでしょう。年金100万円は収入とみなされますので、パート収入は80万円未満におさえて働きましょう。
文：拝野 洋子（ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士）
銀行員、税理士事務所勤務などを経て自営業に。晩婚で結婚・出産・育児した経験から、日々安心して暮らすためのお金の知識の重要性を実感し、メディア等で情報発信を行うほか、年金相談にも随時応じている。
(文:拝野 洋子（ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士）)
