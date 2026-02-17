カープの沖縄キャンプ、17日は楽天と練習試合を行い、ドラ1ルーキーが打撃で初物づくしです



カープはドラフト1ルーキー平川が2試合連続の1番センター。佐々木が4番に入りました。

1点を失った初回、先頭の平川。

右打席で初球をセンターへ2試合連続のヒット。まずは右打席でみせます。





この後ランナーを置いて二俣。レフトの頭を越える2ベース勝ち越しのタイムリーヒットでアピールします。平川の第2打席は、右打席。レフトへ対外試合初の長打となる2ベースヒット。2試合連続のマルチヒットとします。

さらに第5打席。今度は左にスイッチすると3本目のヒット。左右でヒットを記録しての猛打賞です。



3回、4番の佐々木が左中間への大きな当たり。わずかにフェンス越えとはなりませんが、2ベースヒットで出塁します。

その後ノーアウト満塁として、前の打席タイムリーの二俣。

ライトへフェンス直撃のタイムリー2ベース。二俣も猛打賞でアピールです。



■二俣 翔一

「捕手だけでなく、内野外野どこでも守れるのが強み。課題でもあった打撃を残りのキャンプでアピールしていきたい」



カープの先発は高。

初回に1点を失いますが、2回3回は三者凡退に抑えます。50球を投げて1失点でした。

■髙 太一

「守備の人がうまく守ってくれたので、ゼロにはいけたけど、まだまだ手応えのあるような投球ではなかった」



4回から2番手で玉村が登板。サード強襲の当たりは佐々木が鋭い反応を見せ、見事なダイビングキャッチです。



バックにも助けられた玉村は3回を投げて被安打1。28球と球数も少なく、無失点で終えました。

カープは対外試合連勝です。

（2026年2月17日放送）