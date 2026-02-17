カープ ドラ１平川が左右両打席でヒット
カープの沖縄キャンプ、17日は楽天と練習試合を行い、ドラ1ルーキーが打撃で初物づくしです
カープはドラフト1ルーキー平川が2試合連続の1番センター。佐々木が4番に入りました。
1点を失った初回、先頭の平川。
右打席で初球をセンターへ2試合連続のヒット。まずは右打席でみせます。
平川の第2打席は、右打席。レフトへ対外試合初の長打となる2ベースヒット。2試合連続のマルチヒットとします。
さらに第5打席。今度は左にスイッチすると3本目のヒット。左右でヒットを記録しての猛打賞です。
3回、4番の佐々木が左中間への大きな当たり。わずかにフェンス越えとはなりませんが、2ベースヒットで出塁します。
その後ノーアウト満塁として、前の打席タイムリーの二俣。
ライトへフェンス直撃のタイムリー2ベース。二俣も猛打賞でアピールです。
■二俣 翔一
「捕手だけでなく、内野外野どこでも守れるのが強み。課題でもあった打撃を残りのキャンプでアピールしていきたい」
カープの先発は高。
初回に1点を失いますが、2回3回は三者凡退に抑えます。50球を投げて1失点でした。
■髙 太一
「守備の人がうまく守ってくれたので、ゼロにはいけたけど、まだまだ手応えのあるような投球ではなかった」
4回から2番手で玉村が登板。サード強襲の当たりは佐々木が鋭い反応を見せ、見事なダイビングキャッチです。
バックにも助けられた玉村は3回を投げて被安打1。28球と球数も少なく、無失点で終えました。
カープは対外試合連勝です。
（2026年2月17日放送）