長期休みに行きたいと思う「大分県の旅行先」ランキング！ 3位「大分マリーンパレス水族館『うみたまご』」、同率1位は？
厳しい冬の終わりが見え隠れし、澄んだ空気の中でゆったりと羽を伸ばせる観光地への関心が高まっています。日頃の喧騒を忘れてリフレッシュできるような、連休にふさわしい人気のスポットに注目してみました。
All About ニュース編集部では、2026年2月6〜7日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、長期休みに行きたいと思う「大分県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
3位：大分マリーンパレス水族館「うみたまご」／22票3位にランクインしたのは、別府湾に面した「大分マリーンパレス水族館『うみたまご』」です。セイウチのパフォーマンスや、間近で生き物と触れ合える「あそびーち」などが大人気。目の前に広がる美しい海の景色と開放的な空間で、家族連れからカップルまで一日中楽しめます。
回答者からは「楽しそうだから」（30代女性／大阪府）、「水族館が好きなので行ってみたい」（20代女性／大阪府）、「どのような水族館か、興味があります」（50代女性／埼玉県）といった声が集まりました。
同率1位：別府温泉／131票同率1位に輝いたのは、日本一の湧出量を誇る温泉の殿堂「別府温泉」です。モクモクと立ち上る湯けむりは、別府ならではの景観。自然の驚異を感じる「地獄めぐり」や、歴史ある共同浴場、砂湯など、バラエティ豊かな温泉体験が魅力です。観光と湯治の両方を欲張りに楽しめる、九州を代表する名所といえるでしょう。
回答者からは「大分といえば別府温泉。温泉街を歩いてゆっくり過ごしたい」（30代女性／宮城県）、「地獄めぐりや砂湯、蒸し湯・泥湯など多彩な温泉体験ができ、温泉熱を使ったグルメも楽しめ、連泊して湯治気分が味わえるので、長期休みに行きたいと思うからです」（60代男性／愛知県）、「のんびり温泉に浸かりたいし、あわせて温泉街をゆっくり散策したいから」（30代女性／石川県）といった声が集まりました。
同率1位：由布院温泉／131票同じく1位にランクインしたのは、由布岳の麓に広がる情緒豊かな「由布院温泉」です。賑やかな通りにはおしゃれなショップやカフェが立ち並び、一歩路地に入れば静かな田園風景が広がる、散策が楽しい温泉地。落ち着いた雰囲気の高級宿が多く、長期休みを利用して心ゆくまでリラックスしたい大人旅に高い支持を得ています。
回答者からは「有名な温泉でリラックスしたいです」（40代女性／北海道）、「温泉地として有名で、落ち着いた雰囲気の中でゆっくり過ごせそうだと思ったから」（30代男性／富山県）、「由布院温泉は、街歩きと温泉の両方を自分のペースで楽しめて、朝夕で表情が変わる景色も印象に残り、予定を詰め込まずに長期休みを過ごしたい人に合っていると感じます」（40代女性／埼玉県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)