「仲良いなもっとやれ」鈴木亮平が松山ケンイチに怒る？ 「誰も頼んでない」「あなたが勝手にやってるだけ」
俳優の鈴木亮平さんは2月16日、自身のX（旧Twitter）を更新。同じく俳優の松山ケンイチさんとの絡みが反響を呼んでいます。
松山さんの投稿とは、「日曜日は自分、ストイックに儀堂なんで。ただこのマスク凄いゴリラの香り、いや、、、たまには外してもいいかなって、、あの、、すみません!!」というもので、同ドラマで鈴木さんが演じる「儀堂歩」の名前が出てきており、番宣も兼ねたオフの楽しいやりとりのよう。
そもそもの発端は、松山さんが15日の投稿で「【リブートはっじまっるよー】 オッス！オレだよ！2週間ぶりだけどこっちはまだまだ修羅場真っ盛りだぜ！10億見つかったと思ったら今度100億無くなっちゃった！あ、でも違うの見つかったよ！」と、鈴木さんの顔のお面を頭につけ、儀堂になり切って投稿したものでした。
それに対して鈴木さんが「前から思ってたけど、その衣装、ワシのや！」と引用リポストで返しており、そこから鈴木さんのお面の香りの話になったようです。
ファンからは、「仲良しのやりとりは見ていて微笑ましいですね」「ゴリラの香りいまいち分からないけど臭そうではある」「えーと、なんの言い合い？」「亮平さんのツッコミがキレキレで最高ですw」「仲良いな もっとやれ」「ゴリラの香り、気になりすぎますね」「お二人のやり取りに癒されました！」「お二人のやり取りが面白すぎて最高です」「ゴリラの香りw」「もっとこのバンター続けてください！！」などの声が上がっています。
「亮平さんのツッコミがキレキレで最高ですw」鈴木さんは、ドラマ『リブート』（TBS系）で共演中の松山さんのXの投稿を引用リポストし、「そんなにゴリラの香りがするなら全然外してもらって大丈夫です。誰も頼んでないんですよ。あなたが勝手にやってるだけなんですよ。あとゴリラがどんな香りかピンと来ないんですよ」と少し怒っている風につづっています。
まだまだ続く2人のやりとり松山さんは16日、「僕は誰も求めてないのにやり続ける漢の中の漢なので最終回までは絶対に外しません！そして早瀬陸は【戦士ゴリラ】の匂いがするのです」と投稿。2人の楽しいやりとりはまだまだ続いているようです。気になる人は、ぜひチェックしてみてください。
(文:中村 凪)