EXILE TAKAHIRO、ピアノ教室で…長女の純粋すぎる“一言”にスタジオ爆笑 子どもたちの芸能界入りの可能性にも言及
EXILE TAKAHIROが、17日放送の日本テレビ系バラエティー『踊る！さんま御殿!!』（後8：00）に出演。ピアノを習い始めた娘の“一言”を明かし、スタジオを爆笑させた。
【写真複数あり】「小さい時からイケメン」海パン姿で海ではしゃぐ幼少期のTAKAHIRO
この日は、「一流ミュージシャン大集結！」と題してトークを展開。「つい出てしまう職業病」では、3人の娘の父親であるTAKAHIROが、つい子どもたちの歌をプロ並みに評価をしてしまうことの反省を口にした。この話を受けてMCの明石家さんまが、娘たちについて「芸能界に入れたい感じなのか？」と聞くとTAKAHIROは「そんなこともないですけど、音楽にせっかく興味を持ってくれているので言えるところは言っておきたいなって」と本音を明かした。
さらに現在7歳という長女は、最近ピアノを習いだしたという。そして教室でピアノの講師から「ご家族に音楽やってる方はいらっしゃるの？」と聞かれた際、「うん、パパが歌を歌っている」と答え、講師も関心を示したという。
すると娘は隠すことなく「うん、 TAKAHIRO」と答えたと明かし、スタジオを爆笑させた。この素直な一言にはスタジオからは「言ってみたいなあ」との声も聞かれた。
TAKAHIROと武井は、2017年9月に結婚。18年3月に第1子となる長女、22年3月に第2子となる次女、25年2月に第3子となる三女が誕生している。
