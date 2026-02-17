「あなたに話があります」元カレの部屋で【今カノと鉢あわせ】...するとまさかの展開に！？

読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードを紹介！忙しい大学生活を送る主人公のもとに、ある日元カレから連絡が届きました。軽い気持ちで彼の家を訪ねた主人公でしたが、そこで待っていたのは残酷な裏切りと、逃げ場のない地獄のような鉢あわせだったのです。

＜前回のお話＞

大学生活に追われていた私の元に、忘れられない元カレから連絡が届きました。

再会への淡い期待を抱いて彼の家を訪ね、懐かしい時間に浸っていたのも束の間、突然見知らぬ女性が部屋に乱入してきたのです。

そこで彼から告げられたのは、新しい彼女の存在でした。自分が知らないうちに「浮気相手」に仕立て上げられていたという衝撃の事実に、私は言葉を失いました...。

修羅場と化した室内で、今カノは私に対して怒りをぶつけるのではなく、冷徹なまでに落ち着いたトーンで「話があります」と告げてきました。

彼女の口から語られたのは、彼が2人の女性を天秤にかけ、巧妙に嘘を重ねていたという呆れた事実でした。

信じていた元カレの不誠実な本性が次々と露呈していくなかで、私は自分の甘さと、彼という人間の身勝手さに深い絶望を感じてなりませんでした。