「남탓충（ナムタッチュン）」の意味は？今日はこの問題に挑戦！

韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。

「남탓충（ナムタッチュン）」の意味は？

「남탓충（ナムタッチュン）」という言葉を聞いたことありますか？ ヒントは、韓国のスラングのひとつですよ。 「남탓충（ナムタッチュン）」はどういう意味なのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「なんでも他人のせいにする人」でした！ 「남탓충（ナムタッチュン）」は、「なんでも他人のせいにする人」という意味の韓国語です。 「남탓충（ナムタッチュン）」とは、韓国のスラングで、「남의 탓（ナメ タッ）」＝「他人のせいにする」と「충（チュン）」＝「〜虫」が組みあわさった表現です。 他人に責任転嫁する人を皮肉った言葉として使われ、日本語では「他人のせいにばかりする人」や「責任転嫁する人」と訳されますよ。 あなたはわかりましたか？ ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。 《参考文献》

