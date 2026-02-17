ミラノ・コルティナ五輪のノルディックスキー・ジャンプ女子個人ノーマルヒルで１７位、同ラージヒルで１４位だった伊藤有希（３１）＝土屋ホーム＝が、応援にかけつけた家族とのショットを公開した。

伊藤は１７日までに自身のインスタグラムを更新。「私の家族は元スキー選手で、現役時代は全員がオリンピックを目指して競技をしていました。私の４度目の挑戦で、初めて家族全員でオリンピックに出場する事が出来て最高幸せでした」と記し、家族での集合ショットを投稿。

１つ前の更新では「現地に応援に来てくださった下川町応援団の皆様 ジャンプ台へ登る時も、スタート台でも、飛び終わった後もオレンジのポンチョが見えて、生まれ育てていただいた下川町の皆様にオリンピックの舞台で直接応援いただけて非常に心強かったです」「下川商業高校にジャンプ留学した二階堂蓮選手が３つものメダルを見せてくれました 人口３０００人の町から毎大会オリンピック選手が輩出される事は普通ではないと思います。絶えず世界で活躍する選手を育ててくださっている下川町に感謝です」とつづり、下川町応援団とのショットもアップした。

これらの投稿には、「有希ちゃんかっこいいですー！」「いつも応援しています。まだまだ飛んで下さいませ」「ご家族とのショット素敵ですね」「家族全員でオリンピック最高だね！」「最高な写真だね」「いつも笑顔で、自分より人を気遣う貴女が大好きです」などのコメントが寄せられた。