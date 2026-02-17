元カレから突然の呼び出し…♡ 復縁を期待して家に行くと【最悪の修羅場】が待っていて！？
読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードを紹介！忙しい大学生活を送る主人公のもとに、ある日元カレから連絡が届きました。軽い気持ちで彼の家を訪ねた主人公でしたが、そこで待っていたのは残酷な裏切りと、逃げ場のない地獄のような鉢あわせだったのです。
久しぶりに届いた元カレからの連絡、再会への淡い期待を胸に彼の家へ
大学の授業や課題に追われる日々を送っていた私は、ある日、元カレから一通のメッセージを受け取りました。
別れてからもどこか気になっていた相手からの誘いに、胸が高鳴るのを抑えられません...。彼に指定された場所は、かつて何度も通った彼の自宅。
私は当時の懐かしい記憶を思い出しながら、期待と少しの緊張を抱えて、迷うことなく彼の部屋へと向かったのでした。
見知らぬ女性の乱入でまさかの事実が発覚
部屋に到着し、彼と久しぶりの会話を楽しんでいたときのことです。
突然、玄関の鍵が開く音が響き渡り、見知らぬ女性が部屋に入ってきました。パニックになる私を余計に追い詰めたのは、彼が放った衝撃のひと言でした。
なんと彼には、すでに新しい彼女がいたのです。自分が“浮気相手”のような状況に置かれていると悟った瞬間、血の気が引き、その場から消えてしまいたい衝動に駆られました。
そして、この後まさかの展開に...！？
原案：Ray WEB編集部
ライター Ray WEB編集部