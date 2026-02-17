¡Ú ¿ù±ºÂÀÍÛ ¡Û°¦ºÊ¡¦°¦Ì¼¤«¤é¡ÖËÜÌ¿¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡×´î¤Ó¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¼êºî¤ê¤Ç¤â¤é¤¨¤Æ´ò¤·¤¤¤Ê¤¡¡×
ÇÐÍ¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿ù±ºÂÀÍÛ¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Á¥ç¥³¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¿ù±ºÂÀÍÛ ¡Û°¦ºÊ¡¦°¦Ì¼¤«¤é¡ÖËÜÌ¿¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡×´î¤Ó¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¼êºî¤ê¤Ç¤â¤é¤¨¤Æ´ò¤·¤¤¤Ê¤¡¡×
¿ù±º¤µ¤ó¤Ï¡Ö´õ¶õ¤«¤éËÜÌ¿¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£Ä¹½÷¤Î´õ¶õ¤µ¤ó¤¬¡Ö¤Ñ¤Ñ¤Ø¡¡ËÜÌ¿¤À¤è¡×¤È¼ê½ñ¤¤Ç¥Õ¥¿¤Ë½ñ¤¹þ¤ó¤À¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤òº¹¤·½Ð¤¹¼ê¸µ¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡¢Â³¤¯¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò³«¤±¤¿¤é¤®¤Ã¤·¤ê¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿¿ô¡¹¤Î¼êºî¤ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬¸½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ù±º¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Î¥ó¤«¤é¤â´õ¶õ¤«¤é¤â¡×¡Ö°¦ºÊ¡¦°¦Ì¼¤«¤é¡¢¼êºî¤ê¤Ç¤â¤é¤¨¤Æ´ò¤·¤¤¤Ê¤¡¡×¤È´¶³´¿¼¤¯¥Æ¥¥¹¥È¡£´õ¶õ¤µ¤ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡¢¿ù±º¤µ¤ó¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆÀ°Õµ¤¤Ë¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´õ¶õ¤µ¤ó¤â¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖHappyValentine¡×¡Öº£Ç¯¤âÂô»³ºî¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¥¹¥¤¡¼¥Äºî¤ê¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼Ì¿¿¤ÇÅê¹Æ¡£¡Ö#¥¬¥È¡¼¥·¥ç¥³¥é #¥Þ¥«¥í¥ó #¥ß¥ë¥Õ¥£¡¼¥æ #¥¯¥Ã¥¡¼¥·¥å¡¼¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û