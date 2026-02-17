Chaponホワイトデー限定♡香りで想いを返す入浴剤ギフト

Tokelが展開する高級入浴剤ギフトブランドChaponから、“想いをかえす、香りのホワイトデー”をテーマにした期間限定コレクションが登場。バレンタインのお返しはもちろん、友人や家族、自分自身へのご褒美にも選びたくなる、特別なアロマギフトです♡

心とけあう2本セット

心とけあうホワイトデー限定2本セット



ラベンダーのやすらぎにゼラニウムの華やかさが重なり、やさしく穏やかなフローラルの香りが広がる2本セット。

「ありがとう」の気持ちをそっと香りにのせて届けられる、ホワイトデーにぴったりの組み合わせです。コンパクトながら想いが伝わる、上質なギフトに。

香りを楽しむ4本セット

心とけあうホワイトデー限定4本セット



価格：5,580円（税込）

ラベンダーやゼラニウムの穏やかなフローラル、フランキンセンスのあたたかく落ち着いた余韻、マンダリンのやさしい甘さなど、4つの香りを詰め合わせた贅沢なセット。

日替わりで楽しめるアロマが、忙しい毎日に“ほっとゆるむ時間”をもたらします。大切な人を労わる贈り物としてもおすすめです♪

販売場所：Chapon公式オンラインストア

販売期間：2026年2月13日（金）～3月14日（土）※なくなり次第終了

香りで伝えるありがとう♡

言葉だけでは伝えきれない感謝の気持ちを、やさしい香りに託して届けるホワイトデー。シーンや想いに合わせて選べるChaponの限定ギフトは、贈る人も贈られる人も心ほどけるひとときを演出してくれます。

今年は“香り”という特別なかたちで、ありがとうを伝えてみませんか♡