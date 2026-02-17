12歳の少年が何者かに誘拐され殺された…容疑者は2人の父親 “悪魔”の正体とは！？
12歳の少年が何者かに誘拐され殺された…容疑者は2人の父親 "悪魔"の正体とは！？
道路脇の溝に、白いモフモフした謎のとある動物がはまっていた！通りかかった親子は、慎重に救出を試みるが、まさかの展開に！玄関先に置かれた出来たての料理が、わずか10秒後に姿を消した！果たして、盗んだ犯人の正体とは！？アパート最上階の窓から、今にも落ちそうなワンちゃん。下で見上げる女性が取った行動とは。奇跡は起きるのか！思わず笑ってしまう動物ハプニングや、オマヌケな瞬間を一挙公開！
ブレーキをかけ忘れた車が下り坂を動き出した。その先には交差点が！衝突の危機が迫る中、車を止めることはできるのか！車の盗難事件で二人の容疑者が茂みに潜伏。その時、警察官は一人。だが奇抜なアイデアで、二人同時に逮捕。その方法とは！？渋滞中にトイレを我慢できずに男が、前方車両の荷台にある簡易トイレへ。その直後、車が動き出す！悪質行為の顛末は！？カメラがとらえたまさかの瞬間が続々！
アメリカ・ヒューストン。12歳の少年ジョナサンが何者かに誘拐され殺された。心優しい少年に何が起きたのか？
警察の捜査で浮上した容疑者は、2人の父親。息子に異常な執着を見せていた実の父。そして、母親を独占しようとし、義理の息子にDVをしていたとされる元夫。捜査が迷走する中、第三の容疑者が浮かび上がる・・・。
果たして、ジョナサンの命を奪った“悪魔”の正体とは！？事件の真相を暴け！
出演者
高橋英樹 大沢あかね 谷まりあ 菅生新樹
ナレーター
槇大輔 三石琴乃
声の出演
東地宏樹、佐古真弓、山像かおり、魚建、武田華、うすいたかやす、西田紘二
