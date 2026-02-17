『MUSIC AWARDS JAPAN』に“ファンダム”を称える特別賞新設 行動データで評価する新たな試み
6月13日に授賞式が開催される国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』に、新たな特別賞「Best Fandom Artist powered by LINE MUSIC ＆ Yahoo!検索」が創設されることが発表された。
【画像】『MUSIC AWARDS JAPAN 2025』授賞式の司会を務める菅田将暉（2025年）
『MUSIC AWARDS JAPAN』は、日本の音楽業界主要5団体（日本レコード協会、日本音楽事業者協会、日本音楽制作者連盟、日本音楽出版社協会、コンサートプロモーターズ協会）が垣根を越えて設立した一般社団法人CEIPAが昨年新設した国内最大規模の国際音楽賞。アーティスト、クリエイター、レコード会社スタッフ、コンサートプロモーター、音楽出版社、海外音楽賞審査員など、各分野の音楽関係者5000人以上で構成される投票メンバーによる厳正な投票を通じて、受賞作品・アーティストを決定する。今年は会場を東京（TOYOTA ARENA TOKYO）へと移し、6月13日に授賞式が開催される。
このたび、LINE MUSICが『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』のプライズパートナーとして、ファンダム特別賞「Best Fandom Artist powered by LINE MUSIC & Yahoo!検索」を新設。LINE MUSICの「楽曲再生」とYahoo!検索の「検索データ」を指標として評価する同賞は、ファンによる投票や応募ではなく、“聴く・調べる”という日常的な行動データをもとにアーティストを支えるファンダムの熱量を可視化し、称える新たな試み。ファンの音楽行動の積み重ねを可視化し、日本の音楽シーンのさらなる発展につなげることを目的として創設された。
この取り組みを通じ、LINEヤフーおよびLINE MUSICは、ユーザーの音楽に関する行動を起点に、アーティストの活動を後押しする“行動起点の音楽文化”の創出を目指すとしている。「Best Fandom Artist powered by LINE MUSIC ＆ Yahoo!検索」の詳細は後日発表される。
■『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』概要
開催日時：6月13日（土）
※アワードウィークは6月5日（金）〜6月13日（土）
会場：TOYOTA ARENA TOKYOほか
＜新設部門＞
部門カテゴリ：ファンダム部門
部門タイトル：ファンダム特別賞「Best Fandom Artist powered by LINE MUSIC ＆ Yahoo!検索」
