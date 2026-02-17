MADKID、5月13日に渋谷クラブクアトロにて開催する主催ライブにBimiのゲスト出演が決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2014年結成、2018年メジャーデビュー。2019年に担当したTVアニメ「盾の勇者の成り上がり」のオープニングテーマがYouTube総再生回数3200万回を超え海外を中心にヒット。その後も数々のアニメ主題歌を担当し、アメリカ・カナダ・ドイツ・メキシコなど海外でもライブを開催するなどグローバルに活動を行う。更に現在、メンバーのYUKI、SHINが多数の2.5次元舞台作品に出演するなど俳優としても活躍の場を広げている5人組ダンスボーカルグループ・MADKID。

そんなMADKIDが5月13日に開催する主催ライブ「Future Notes SPECIAL」のゲストとしてBimiが出演する事が明らかとなった。同公演には、福澤侑がゲスト出演する事もすでにアナウンスされている。

3組のアーティストがそれぞれの表現で魅せる1夜限りの公演を、是非その目で確かめてほしい。

同公演のチケットは本日2月16日18時よりプレリク先行がスタート。詳細は公式サイトや各アーティストのSNSでチェックしよう。

●ライブ情報

Future Notes Fes SPECIAL

2026年5月13日(水) 開場：18時 開演：19時

会場：渋谷クラブクアトロ

出演：MADKID、福澤侑、Bimi

プレリク先行受付期間：2月16日18時〜2月22日23時59分

http://l-tike.com/madkid/

※一般発売：3月7日10時〜販売予定

チケット価格：スタンディング￥7,000(税込)

●リリース情報

MADKID 12th SINGLE

TVアニメ「DIGIMON BEATBREAK」オープニングテーマ

「Mad Pulse」

発売中

詳細はこちら

https://mdkd.lnk.to/MadPulse

＜MADKID Profile＞

2ラッパー3ボーカルで構成される5人組ダンスボーカルグループ。2014年結成、2018年メジャーデビュー。

TVアニメ「盾の勇者の成り上がり」シリーズ、TVアニメ「DIGIMON BEATBREAK」をはじめ、多数のアニメ主題歌を担当。

今年1月〜２月にはアメリカ、カナダ、メキシコの11都市でツアーを開催するなど、グローバルに活躍する。

関連リンク

MADKID オフィシャルサイト

https://columbia.jp/madkid/