俳優のレオナルド・ディカプリオさん（51）の恋人としても知られる、イタリア人のトップモデル、ヴィットリア・チェレッティさん（27）が2026年2月13日、自身のインスタグラムを更新。抜群のスタイルが際立つ近影を披露した。

ミラノ五輪の開会式で話題に

チェレッティさんは開会式に、イタリアのファッションブランド「ジョルジオ アルマーニ プリヴェ」の純白のロングドレス姿で登場。イタリア国旗を儀仗隊に渡す大役を担い、話題を集めた。

この日のインスタグラムでは、虹の絵文字を添えて、グリーンのトップスとデニムを合わせたコーデやカラフルなシャツを着こなす姿など6枚の写真を投稿した。

インスタグラムに投稿された写真のうち1枚目は、グリーンのトップスとデニムを着用。開会式でみせた髪をまとめたヘアスタイルから一変、長い髪の毛をおろし、手を腰においてポーズをきめる自撮りショットを披露した。

2枚目はカラフルなシャツを着こなしたアップのショットで、6枚目では同じコーデでおなかをちらりとのぞかせる全身のショットを公開していた。