22:30
カナダ消費者物価指数（CPI）（1月）
予想　0.2%　前回　-0.2%（前月比)　
予想　2.4%　前回　2.4%（前年比)

カナダ国際証券取扱高（12月）
予想　N/A　前回　163.3億カナダドル

カナダ卸売売上高（12月）
予想　2.0%　前回　-1.8%（前月比)

米ニューヨーク連銀製造業景気指数（2月）
予想　6.3　前回　7.7

8日
0:00
米NAHB住宅市場指数（2月）1
予想　N/A　前回　37.0

2:45　
バーFRB理事、労働市場について講演（質疑応答あり）

4:30　
デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、経済について講演（質疑応答あり）


片山財務相、イベント「Digital Space Conference 2026」出席
米国イラン高官協議再開

※予定は変更されることがあります。