ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

リンクをコピーする みんなの感想は？

22:30

カナダ消費者物価指数（CPI）（1月）

予想 0.2% 前回 -0.2%（前月比)

予想 2.4% 前回 2.4%（前年比)



カナダ国際証券取扱高（12月）

予想 N/A 前回 163.3億カナダドル



カナダ卸売売上高（12月）

予想 2.0% 前回 -1.8%（前月比)



米ニューヨーク連銀製造業景気指数（2月）

予想 6.3 前回 7.7



8日

0:00

米NAHB住宅市場指数（2月）1

予想 N/A 前回 37.0



2:45

バーFRB理事、労働市場について講演（質疑応答あり）



4:30

デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、経済について講演（質疑応答あり）





片山財務相、イベント「Digital Space Conference 2026」出席

米国イラン高官協議再開



※予定は変更されることがあります。

外部サイト