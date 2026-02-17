ＮＹ市場 この後のイベント
22:30
カナダ消費者物価指数（CPI）（1月）
予想 0.2% 前回 -0.2%（前月比)
予想 2.4% 前回 2.4%（前年比)
カナダ国際証券取扱高（12月）
予想 N/A 前回 163.3億カナダドル
カナダ卸売売上高（12月）
予想 2.0% 前回 -1.8%（前月比)
米ニューヨーク連銀製造業景気指数（2月）
予想 6.3 前回 7.7
8日
0:00
米NAHB住宅市場指数（2月）1
予想 N/A 前回 37.0
2:45
バーFRB理事、労働市場について講演（質疑応答あり）
4:30
デイリー・サンフランシスコ連銀総裁、経済について講演（質疑応答あり）
片山財務相、イベント「Digital Space Conference 2026」出席
米国イラン高官協議再開
※予定は変更されることがあります。
