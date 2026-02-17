ボクシングの２０２５年度年間優秀選手表彰式が１７日、東京ドームホテルで行われ、ＫＯ賞にはＩＢＦ世界フライ級（５０・８キロ以下）王者・矢吹正道（３３）＝緑＝が選ばれた。対象試合は昨年１２月に行われたフェリクス・アルバラード（ニカラグア）との初防衛戦で、１２回ＫＯ勝ちした。

表彰式後、取材に応じた矢吹は「５部門にノミネートされたので、どれか１個はもらえるかなと思っていた。（ＫＯ賞を）いただけてうれしい」と振り返った。

矢吹は昨年３月、ＩＢＦ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）王座を保持したまま、ＩＢＦ世界フライ級王者アンヘル・アヤラ（メキシコ）に挑戦。１２回ＴＫＯ勝ちして２階級王座同時保持に成功した。その後、ライトフライ級王座を返上し、１２月にアルバラードとの初Ｖ戦に臨んだ。矢吹は１１回にダウンを奪うと、最終１２回、連打から右ストレートで再びダウンを奪って試合を決めた。

「強い選手と激闘した１年だった。評価も少し上がったかな？」と矢吹。今後について聞かれると「防衛戦、統一戦、階級を上げるなど選択肢はいくつかある。また強い選手と戦いたい。そして世界チャンピオンのまま、新たな年を迎えたい」とさらなる飛躍を誓った。