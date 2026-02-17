スキー場で提供される食事通称「ゲレ食」。今シーズンのチャンピオンメニューが決まりました。はたして栄冠に輝いた料理とは…？



オリンピックの開催でひときわ盛り上がっているウィンタースポーツ。滑るだけでなく楽しみたいのがスキー場での食事＝ゲレ食です。そのナンバーワンを決める「ゲレ食バトル」が今年もやってきました。





ゲレ食のレベルアップを図ろうと2013年度から開かれていて、「10回目」の今年度は県内23のスキー場から「40」のメニューがエントリー。味やボリューム、オリジナリティなどを来場者が10点満点で評価します。記念すべき10代目のチャンピオンに輝いたのは、木曽郡・王滝村にある御嶽スキー場の「味噌鍋定食」。信州ポークと旬の野菜を甘めの信州みそで煮込んだ一品で、冷えた体をぽかぽかにしてくれます。ほかのスキー場関係者「ショウガの味もするね。いや～味噌うまいわ」王滝村・越原道廣村長「大変うれしいですね。滑りに来ておいしいものを食べて楽しんで笑って帰ってもらえれば、それが一番」年始の王滝村消防団の出初式でも10年以上前から食べられている地元の伝統料理で、5回目のエントリーで初優勝となりました。御嶽スキー場 家高里加子 支配人「長年の歴史と文化ある味噌鍋定食でうれしく思っているこれからも力入れて、また優勝とれるように頑張りたい」チャンピオンメニューの「味噌鍋定食」は4月5日のスキー場営業最終日まで味わうことができるということです。