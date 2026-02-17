◆アジア・チャンピオンズリーグエリート ▽１次リーグ第８節 町田３―２成都蓉城（１７日・町田ＧＩＯＮスタジアム）

町田はホームで成都蓉城（中国）に３―２で勝利。１次リーグ最終戦を白星で終えた。ベスト１６の第１戦は３月３日と４日、第２戦は同１０日と１１日に行われる。

１４日の水戸戦から中２日で迎えた一戦で、黒田剛監督は８人を入れ替える大胆なターンオーバーを敢行。神村学園高から加入したＦＷ徳村楓大が今季初先発を果たし、新加入の１９７センチ大型ＦＷテテ・イェンギ、大卒２年目のＦＷ桑山侃士らも今季初めて先発に名を連ねた。

すると前半７分、黒田監督の采配が早速的中する。ＤＦ林幸多郎が左サイドからクロスを送ると、ゴール前でイェンギが頭で合わせてゴールの中へ。先に試合の主導権を握った。同２５分には同じく今季初先発のＭＦ白崎凌兵が華麗なミドルシュートをネットに突き刺した。

同３２分に相手に一瞬の隙を突かれて１点を失った。ＤＦドレシェビッチのバックパスへのＧＫ守田達弥のトラップが大きくなったところを相手が見逃さず、ゴールの中に押し込まれた。しかし、後半１０分に桑山の右クロスから再びイェンギがヘッド弾を沈めて、再び２点リードにした。

同４５分に再び１点差に詰め寄られたが、勝利は譲らず。今季初先発組が躍動し、今後の試合へ弾みをつけた。