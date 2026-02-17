「離婚してください」見下される生活はもう終わり…妻の反撃が始まる！【妻を見下す夫の末路 Vol.7】
■これまでのあらすじ
妻を見下し、息子にも厳しく接する夫。妻が何度訴えても「専業主婦の立場で意見するな」と相手にしてくれない。そこで妻は専業主婦をやめ、まずはパートから始めると宣言する。しかし、夫は「調子に乗るな」と苛立ちを露わに。その一部始終を録画録音されているとも知らず…。
夫に、ついに離婚を告げる日がやって来ました。
夫といると息が詰まる…、それは私だけでなく息子も同じ。私はこんな生活がしたかったんじゃない。タワマンに憧れていたわけでもない。
「離婚してください」
私がきっぱりと告げても、夫は一瞬驚いた顔をしただけで、あとは平然としていました。「もっと利口な女だと思っていた」とも言われましたが、なんとでも言えばいい。
息子と幸せになるために、私はもう我慢しない。
今日までたくさんの準備をしてきたんだから。
どんなに裕福でもこんなにみじめな思いをする生活に、私はなんの未練もありませんでした。
※この漫画は実話を元に編集しています
