■これまでのあらすじ

妻を見下し、息子にも厳しく接する夫。妻が何度訴えても「専業主婦の立場で意見するな」と相手にしてくれない。そこで妻は専業主婦をやめ、まずはパートから始めると宣言する。しかし、夫は「調子に乗るな」と苛立ちを露わに。その一部始終を録画録音されているとも知らず…。



夫に、ついに離婚を告げる日がやって来ました。夫といると息が詰まる…、それは私だけでなく息子も同じ。私はこんな生活がしたかったんじゃない。タワマンに憧れていたわけでもない。

私はただ…子どもと家族3人で笑い合える家族でありたかっただけ。でも、人を見下すことしかできない夫とは、それができないとわかったのです。「離婚してください」私がきっぱりと告げても、夫は一瞬驚いた顔をしただけで、あとは平然としていました。「もっと利口な女だと思っていた」とも言われましたが、なんとでも言えばいい。息子と幸せになるために、私はもう我慢しない。今日までたくさんの準備をしてきたんだから。どんなに裕福でもこんなにみじめな思いをする生活に、私はなんの未練もありませんでした。

※この漫画は実話を元に編集しています

