2018年平昌冬季五輪でスピードスケート女子団体パシュート、女子マススタートと2個の金メダルを獲得した高木菜那さん（33）が17日までに自身のXを更新。人気ファミリーレストランの定番メニューをイタリア・ミラノで発見したことを報告した。

現地でミラノ・コルティナ冬季五輪の解説を務める高木さん。「朗報」と書き出し、「仕事しながら探し続けてたミラノ風ドリア」と人気ファミリーレストラン「サイゼリア」の定番メニューを探しまわっていたことを報告した。

「やっぱりイタリアにはない！ドリアがない！！でも！！見つけてしまった。ミラノ風リゾット」と“ミラノ風リゾット”を発見したことを明かし、メニューを和訳したものを公開。「アル・サルト バターで炒めたミラノ風リゾット」と表示されており、ハッシュタグでは「#似てないけど似てる」「#嬉しい」「#別物だけど嬉しい」と加えた。

フォロワーからは「リゾットで妥協」「平和だ〜」「300円でしたか？」「ミラノには存在しないサイゼのミラノ風ドリア」「ミラノ風リゾット見つけたのは大勝利」などの声が寄せられた。