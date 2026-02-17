町田がACLE4連勝でリーグステージを締めくくる！ 新加入イェンギの2ゴールと白崎凌兵の強烈ミドルで勝利
AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）リーグステージ第7節が10日に行われ、FC町田ゼルビア（日本）は成都蓉城足球倶楽部（中国）と対戦した。
昨年9月に開幕した2025−26シーズンのACLEは、ここまでリーグステージの7試合を消化している。町田は前節、上海申花との一戦で2−0で勝利し、リーグステージ8位以上を決定。初のアジアでの戦いで、次のラウンドへの進出を決めている。10位成都蓉城との一戦で、町田は明治安田J1百年構想リーグの水戸ホーリック戦から大幅にメンバーを入れ替えると、プロデビューとなる徳村楓大がスタメン出場を飾った。
ホームでの一戦で町田は序盤に先制。桑山侃士の柔らかいクロスにテテ・イェンギが頭で合わせ、7分でリードを奪う。その後も即時奪回を武器に試合を支配する町田は、徳村が積極的にゴールを狙うなど、優位に時間を進める。すると、25分に徳村の横パスを受けた白崎凌兵が右足一閃。ダイレクトで強烈なミドルシュートを突き刺す。
2点のビハインドを背負った成都蓉城は32分、GK守田達弥のトラップが少し長くなると、素早いプレスをかけたウェイ・シーハオが足を伸ばし、ボールに触れるとそのままゴール。成都蓉城が1点を返すことに成功する。
後半の立ち上がり、町田は大きくサイドを揺さぶると、右からのクロスに桑山が折り返し、最後はテテ・イェンギがシュート。しかし、シュートはポストに阻まれ、追加点とはならない。それでも55分、再び桑山のクロスからテテ・イェンギがヘディングシュートを沈める。
その後も何度も成都蓉城のゴールに迫るも追加点は挙げられず。90分にはフェリペ・シウバにネットを揺らされたものの、3−2で勝利を収めた。
決勝トーナメント・ラウンド16はホーム＆アウェイ方式で行われ、ファーストレグは3月3日もしくは4日、セカンドレグは10日もしくは11日に開催される。
【スコア】
FC町田ゼルビア 3−2 成都蓉城足球倶楽部
【得点者】
1−0 7分 テテ・イェンギ（FC町田ゼルビア）
2−0 25分 白崎凌兵（FC町田ゼルビア）
2−1 32分 ウェイ・シーハオ（成都蓉城足球倶楽部）
3−1 55分 テテ・イェンギ（FC町田ゼルビア）
3−2 90分 フェリペ・シウバ（成都蓉城足球倶楽部）
昨年9月に開幕した2025−26シーズンのACLEは、ここまでリーグステージの7試合を消化している。町田は前節、上海申花との一戦で2−0で勝利し、リーグステージ8位以上を決定。初のアジアでの戦いで、次のラウンドへの進出を決めている。10位成都蓉城との一戦で、町田は明治安田J1百年構想リーグの水戸ホーリック戦から大幅にメンバーを入れ替えると、プロデビューとなる徳村楓大がスタメン出場を飾った。
2点のビハインドを背負った成都蓉城は32分、GK守田達弥のトラップが少し長くなると、素早いプレスをかけたウェイ・シーハオが足を伸ばし、ボールに触れるとそのままゴール。成都蓉城が1点を返すことに成功する。
後半の立ち上がり、町田は大きくサイドを揺さぶると、右からのクロスに桑山が折り返し、最後はテテ・イェンギがシュート。しかし、シュートはポストに阻まれ、追加点とはならない。それでも55分、再び桑山のクロスからテテ・イェンギがヘディングシュートを沈める。
その後も何度も成都蓉城のゴールに迫るも追加点は挙げられず。90分にはフェリペ・シウバにネットを揺らされたものの、3−2で勝利を収めた。
決勝トーナメント・ラウンド16はホーム＆アウェイ方式で行われ、ファーストレグは3月3日もしくは4日、セカンドレグは10日もしくは11日に開催される。
【スコア】
FC町田ゼルビア 3−2 成都蓉城足球倶楽部
【得点者】
1−0 7分 テテ・イェンギ（FC町田ゼルビア）
2−0 25分 白崎凌兵（FC町田ゼルビア）
2−1 32分 ウェイ・シーハオ（成都蓉城足球倶楽部）
3−1 55分 テテ・イェンギ（FC町田ゼルビア）
3−2 90分 フェリペ・シウバ（成都蓉城足球倶楽部）
【ゴール動画】白崎凌兵の強烈ミドルが炸裂！
すごいゴールが決まった！— DAZN Japan (@DAZN_JPN) February 17, 2026
白崎凌兵が糸を引くゴラッソ
力強くも美しいミドル🏹
🏆ACLエリート第8節
🆚町田×成都蓉城
📺DAZN LIVE配信中#ACLElite #だったらDAZN pic.twitter.com/gBT4LAnTMT