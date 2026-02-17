森保ジャパン戦士、また怪我人か。24歳DFが負傷交代。担架で運ばれてピッチを後に【ACLE】
FC町田ゼルビアは２月17日、アジア・チャンピオンズリーグエリートのリーグステージ第８節で、中国の成都蓉城とホームで対戦している。
３−１で迎えた60分、町田にアクシデントが発生。この試合に先発していた望月ヘンリー海輝が、プレーとは関係ない場面で苦悶の表情を浮かべながら倒れこんでしまう。左足を気にするそぶりを見せる。
メディカルスタッフのチェックを経て、24歳の日本代表DFは担架に乗ってピッチを後にした。望月に代わり、中山雄太が62分に投入された。
森保ジャパンでは、南野拓実や久保建英、遠藤航など怪我人が出ている。昨年のE-１選手権で代表デビューを飾り、10月の歴史的初勝利を挙げたブラジル戦にも出場している望月。怪我の状態が心配される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
