Aぇ! group「Fashion Killa♡」ダンスプラクティス動画公開
Aぇ! groupが、2月25日にリリースする2ndアルバム『Runway』より、サブリード曲「Fashion Killa♡」のダンスプラクティス動画を公開した。
■思わず真似したくなるキャッチーな振り付けをフルで楽しめる内容
先日公開された「Fashion Killa♡」のMVは、公開からわずか2日間で再生回数100万回を突破（現在は160万再生越え）。さらにYouTubeの音楽急上昇チャートで1位を記録するなど、大きな話題を呼んでいる。
今回公開されたダンスプラクティス動画は、カラフルな衣装が際立つ真っ白なスタジオを舞台に、思わず真似したくなるキャッチーな振り付けをフルサイズで楽しめる内容。
メンバーそれぞれのパフォーマンスの魅力も存分に堪能できる。
■リリース情報
2026.02.25 ON SALE
ALBUM『Runway』
