ドラゴンズの沖縄キャンプはいよいよ最終盤。連日多くの人が見学に訪れ、賑わっています。CBCテレビ「チャント！」では、名古屋へ移住を決めたほどドラゴンズ愛あふれるカップルの沖縄キャンプに密着しました。

ことしこそ、Aクラス⁉優勝⁉



その期待感からか、連日大賑わいのドラゴンズ沖縄キャンプ。シーズンに向け汗を流す選手たちに、熱視線を送るカップル。実はこの2人…





「私たちは、ドラゴンズのために名古屋へ移住しました」

ドラゴンズが好き過ぎて、東京から名古屋へ。



熱烈なカップルが初めて訪れる沖縄キャンプ2日間に密着。名古屋に移住するほど、ドラゴンズを愛する理由とは？

彼女が「立浪和義さんに一目ぼれ」

大竹蒼海さん26歳と大澤勇太朗さん33歳。去年5月、東京から名古屋へ移住しました。そもそもドラゴンズを好きになったきっかけは？



（大竹蒼海さん）

「小学生くらいの時に（球場で）立浪和義さんに声かけたら、すごくいい笑顔で手を振ってくれたことがあって、それで一目ぼれして」

勇太朗さんも、蒼海さんに影響を受けファンに。

一方で、名古屋への移住を提案したのは、勇太朗さんでした。



（大澤勇太朗さん）

「やっぱり（ドラゴンズを）好きになったし、結婚する前や子どもができる前じゃないと、名古屋に住むことはなかなかできない」

今しかできないと一大決心。蒼海さんは転職、勇太朗さんはシステムエンジニアの仕事をリモートで継続。

移住したことで本拠地での試合観戦も増えました。中継映像を隈なく探すと、熱心に応援する2人の姿が。

そして、ドラゴンズ大好きカップルならではの、あるある話が…

カラオケの締めは“燃えよドラゴンズ”⁉

（勇太朗さん）「カラオケ行くと絶対最後ドラゴンズの応援歌あるじゃないですか、あれで締めるんですよ」

（蒼海さん）「“燃えよドラゴンズ”！名古屋ってそれ普通じゃないんですか？」

（スタッフ）「こっちの人はやらないですね…（笑）」

また、蒼海さんが推す高橋周平選手の背番号3番にちなんだ、あるあるも。



（勇太朗さん）「コインパーキングに止める時は、基本的に3番が空いていたら3番」

（蒼海さん）「もう3じゃないと拗ねる。基本番号を選ぶものがあれば、全部3を選ぶと決めているので」

沖縄でも「３」に遭遇

名古屋に移住してから8か月。2人は初めての沖縄キャンプへ。フードエリアで注文すると…



（勇太朗さん）「いま注文したら待ちの呼び鈴が3番でした」



呼び鈴の番号が…なんと3番！

（蒼海さん）「これ私のもんじゃないですか！？忘れないでください。私が持つ」

（勇太朗さん）「こうやって見つけちゃうと、すぐ（背番号に）つなげちゃう」



高橋周平選手の3番なので、勇太朗さんが頼んだ注文でも蒼海さんが受け取るのがルールです。

「こんなに近くで見たの初めて、デカっ…」

また、選手からサインがもらえるのも、キャンプの醍醐味。ドアラのサインを足掛かりに次々にゲット。

2日間で手にしたのは、なんと10枚！

そんな浮かれ気分の中、注目したのは選手のキャッチボール。



（蒼海さん）「デカっ！こんなに近くで見たの初めて、デカっ…」



プロ野球選手の体の大きさに、テンションは爆上がり。

高橋周平選手のシルエットに…思わず涙

そして蒼海さんの推し、高橋周平選手の練習も2軍の読谷でチェック。しかし、この日のバッティング練習は屋内。

外から見えるのは、シルエットのみ。

（勇太朗さん）「これ見えてる…？」

（蒼海さん）「見えてる見えてる。何となく影が映ってる」

（勇太朗さん）「ぼやけすぎでしょ…」

（蒼海さん）「いいんだよ、それぐらいで」

（勇太朗さん）「泣いてるの？」

蒼海さん、シルエット越しなのに思わず…



（勇太朗さん）「嬉しすぎて泣いてるの？」

（蒼海さん）「でも、周ちゃんって隠れるとすぐ練習始める。やっぱり見られたくないんだろうな。だからこそファンは集まっちゃダメなんだけどなぁ…。あの子は影の努力なんだもんね」

「あの子は下半身メニューは基本やらない」

実は蒼海さんは野球経験者。ウォーミングアップの様子だけで、選手の個性を見抜きます。

（蒼海さん）「周ちゃんはいつも通りやっているかもしれないけど、周ちゃんだけ見ている人がいるんだよってことに気付いた方がいい」

（勇太朗さん）「お散歩だから」

（蒼海さん）「サボってるのバレてるよ。あの子は下半身メニューは基本やらない。だいたい足元をケガする」

（勇太朗さん）「ダメやん」

（蒼海さん）「いいの、可愛いから」

鋭い洞察力で選手のプレーを先読み

蒼海さんは、その洞察力でプレーの先読みも。実戦を想定した練習でのこと。1塁ランナーは、蒼海さんが2番目に推す村松開人選手。



（蒼海さん）「村松走る！」



なんと、蒼海さんの言う通り村松選手が盗塁しました。

（スタッフ）「走るってなんで分かったんですか？」

（蒼海さん）「ピクピクしてた！村松のクセ」

（勇太朗さん）「それ分かったら相手チーム、ボロ刺しじゃん」

（蒼海さん）「いいんだよ、可愛いから」

選手のクセを見抜くこともできれば、コーチングも！？



（蒼海さん）「やると思ったよ、いま」

（勇太朗さん）「もう入り方が…」

（蒼海さん）「まわらないとね…」

（堂上コーチ）「早めに攻めてから合わせた方がいいから。どうせバウンド変わるんだから」

（勇太朗さん）「あんなギリギリじゃ」

（蒼海さん）「そう！まわってからだね」

（スタッフ）「堂上コーチが指導する前に…」



選手への厳しい声も、愛あってのこと。

「子どもの頃 “野球は男がやるものだ”って」

そして練習終了後、2人は誰もいない球場へ。



（蒼海さん）「特等席だね」

（勇太朗さん）「いいグラウンドだね」

（蒼海さん）「ここからみんな始まったんだよ。いいなぁ、男だったらなぁ」

蒼海さんは小学生の頃、野球を愛するが故の苦悩がありました。



（蒼海さん）「男じゃないことに苦しんでいたから、野球をやっている上で。私が子どもの頃なんて“野球は男がやるものだ”って。自分が入っていたチームも、女は私しかいなかったし、だからこそ憧れるよね。最初の地（沖縄）が本当に憧れる。ここに立ちたかったな。たとえ自分ができなくても、野球が好きなことは変わらないから。だったら極めた選手たちを応援したいなって」

蒼海さんが野球を愛する理由です。そして、勇太朗さんと共にドラゴンズを愛し続けます。



（蒼海さん）「ことしはどうなるかね。ここでしごかれた人たちが、どれだけその成果を出してくれるか」

（勇太朗さん）「楽しみだね」

お2人とも実家は東京。今は独身同士で、ドラゴンズ密着生活を名古屋で続けているんですが、ゆくゆくは東京に帰ってご結婚するそうです。ただ、ドラゴンズの優勝を見届けて東京に帰りたいと話しているんですね。お2人のためにも頑張れ！ドラゴンズ！