スノーボード男子ハーフパイプ（ＨＰ）で金メダルを獲得した戸塚優斗（ヨネックス）、銅の山田琉聖（ＪＷＳＣ）、同女子ＨＰで銅の小野光希（バートン）の３選手が１７日、羽田空港に帰国した。

世界でも成功者の少ない大技を決め、９５・００点で頂点に立った戸塚は「平昌（ピョンチャン）、北京（の両五輪）は（それぞれ１１位、１０位に終わり）悔しく、つらい時もあった。今回は本当に報われた」と心情を吐露した。出身は横浜市。「雪のない横浜から、山梨や岐阜に運転して連れて行ってくれた母に一番、感謝している。自分たちの競技を見て、雪のない地方でもスノーボードやスキーを始めてみたいと思う人が増えたら、うれしい」と競技の普及促進にも思いをはせた。

１９歳の山田は「ナイトゲームで、観客もたくさんいて『世界一の大会だな』と感じた。その中でも自分は他の大会と変わりなく、楽しくできた」と笑顔で初めての五輪を振り返った。

小野は「４年前は（コロナの影響で）無観客。今回は多くの観客がいて、頑張りたいと思えた」と、大舞台の醍醐（だいご）味を口にした。