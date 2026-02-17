東レ静岡が『アウェー応援ツアー2025-26』を開催！ OBや選手数名も同乗

大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の東レアローズ静岡が、3月22日（日）に有明コロシアムで開催されるSVリーグ男子第18節の東京グレートベアーズ戦で、『アウェー応援ツアー2025-26』を開催すると発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

京王観光株式会社の主催で行われる本ツアー。試合当日の9:00に静岡県の三島駅北口を出発、14:05から試合を観戦し、20:00に三島駅北口へ戻ってくるスケジュールが組まれている。

本ツアーには元男子日本代表で東レ静岡OBの富松崇彰さんが同乗。さらに、試合後の復路には東レ静岡の選手1～2名も乗車し、車内を盛り上げる。車内では富松さんと選手への質問コーナーや、プチ抽選会を実施予定。また、プレゼントとして「推し選手のサイン入りハリセン」も用意されている。

価格は試合の観戦チケットを含まず16,600円（大人、子ども同額）。募集人員は44名で、最少催行人員は25名としている。申し込みは専用フォームより受け付けており、期間は2月16日（月）13:00から3月8日（日）18:00まで。定員に達し次第、申し込みは締め切られる。ツアー催行の可否は3月8日（日）18:00までに京王観光株式会社より連絡予定とのことだ。