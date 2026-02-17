ミラノ・コルティナオリンピックは１６日、フィギュアスケートのペアで三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が金メダルを獲得、今大会の日本勢のメダルは１８個となり、前回北京大会で記録した冬季オリンピックの最多に並んだ。

有力種目がまだ残っており、更新は確実視される。どこまで伸ばせるか注目される。ここまでの日本選手の活躍をまとめた。（デジタル編集部）

競技別の内訳はスノーボード６個（前回３）、スキージャンプ４個（同２）、フィギュアスケート４個（同４）、フリースタイルスキー２個（同１）、スピードスケート２個（同５）。

層の厚さを感じさせるのがスノーボード、スキージャンプ、フィギュアスケートだ。

前回北京大会ではスノーボード男子で平野歩夢（２７）（ＴＯＫＩＯインカラミ）がハーフパイプ「金」、ジャンプ男子で小林陵侑（２９）（チームＲＯＹ）がノーマルヒル（ＮＨ）「金」、ラージヒル（ＬＨ）「銀」に輝いた。今大会の顔とも呼べる２人だったが、平野は大会前のワールドカップでの負傷が響き７位、小林も個人戦ではＮＨ８位、ＬＨ６位と苦戦した。

それでも、ハーフパイプでは３大会連続出場の戸塚優斗（２４）（ヨネックス）が悲願のメダルを金で飾り、初出場の山田琉聖（１９）（ＪＷＳＣ）も銅を獲得。ジャンプでは初出場の二階堂蓮（２４）（日本ビール）がＮＨで銅、ＬＨで銀と、メダルを途切れさせなかった。

前回初メダルが出ていたスノーボード女子ハーフパイプでも小野光希（２１）（バートン）が銅メダルで続いた。ジャンプ女子では初出場の丸山希（２７）（北野建設）が２大会ぶりのメダル「銅」をもたらし、これが今大会の日本勢第１号メダルにもなった。

より輝くメダルを手にしたのはスノーボード女子ビッグエアの村瀬心椛（２１）（ＴＯＫＩＯインカラミ）だ。１７歳だった前回北京大会の「銅」で冬季オリンピックの日本女子最年少メダリストとなったが、今回は圧巻のランで表彰台の真ん中に立った。

前回北京大会で過去最多の４個のメダルを獲得したフィギュアも順調だ。最初の種目だった団体で２大会連続の銀メダルを獲得。男子では高橋大輔が「銅」を獲得した２０１０年バンクーバー大会からの連続メダルを５大会に伸ばした。１８年平昌大会「銀」、北京大会「銅」の宇野昌磨は引退したが、鍵山優真（２２）（オリエンタルバイオ）が連続「銀」に輝き、初出場の佐藤駿（２２）（エームサービス）も銅メダルに食い込んだ。複数メダルはこれで３大会連続だ。

この３競技では新たなメダル種目も誕生した。

メダル獲得で女子に先を越されていたスノーボードの男子ビッグエアでは開会式翌日の７日に木村葵来（２１）（ムラサキスポーツ）が金、木俣椋真（２３）（ヤマゼン）が銀に輝き、日本選手団を活気づけた。フィギュアスケートの三浦、木原組の「金」もペアの初メダル。ショートプログラム（ＳＰ）５位と出遅れたが、フリーで世界歴代最高得点をマークし大逆転を果たした。

そして、ジャンプ混合団体。小林、二階堂、丸山、そして前回スーツの規定違反で失格となった高梨沙羅（２９）（クラレ）の４人で組んだチームは前回４位の雪辱を見事に果たし銅を獲得した。

絶対的エースがいる競技も頼もしい。

フリースタイルスキーでは、男子モーグルの堀島行真（２８）（トヨタ自動車）が２大会連続の銅メダル。さらに新種目の男子デュアルモーグルでの「銀」でメダルを上積みした。

スピードスケートでは高木美帆（３１）（ＴＯＫＩＯインカラミ）が健在。前回、団体追い抜きを含め４個のメダルを獲得したが、今大会でも９日の１０００メートル、１５日の５００メートルでそれぞれ「銅」を確保している。

最多更新いつ？

７日から始まったメダルラッシュは１１日にいったん途絶えたが、１２日から再び、連日のメダル獲得となっている。

きょう１７日は、高木が団体追い抜きでの３大会連続のメダルに挑む。ノルディック複合ではラージヒルが行われ、前回北京大会「銅」で、ノーマルヒルを含め３大会連続でメダルを獲得している渡部暁斗（３７）（北野建設）が出場。日本時間１８日未明にはフィギュアスケートの女子ＳＰが行われ、前回北京大会「銅」の坂本花織（２５）（シスメックス）が登場する。