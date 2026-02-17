ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートのペア・フリーが16日（日本時間17日）に行われ、ショートプログラム（SP）5位だった三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）がフリー世界新となる158.13点をマーク。合計を自己ベストの231.24点とし、ペアでは日本史上初となる金メダルを獲得した。会場で観戦した米フィギュアスケーターのアシュリー・ケインは、試合後に1本の動画をSNSに投稿。選手同士が見せたスポーツマンシップを称えると、ファンも感銘を受けている。

映し出されていたのは、キス・アンド・クライの様子をスタンドから捉えた映像だ。りくりゅうのもとへ次々と、頂点を目指して競い合ったライバルたちが訪れ、ハグをしてお互いの健闘を讃え合う。そのなかには惜しくも金メダルを逃した、銀メダルのアナスタシア・メテルキナ、ルカ・ベルラワ組（ジョージア）、銅メダルのミネルバファビエンヌ・ハーゼ、ニキータ・ボロディン組（ドイツ）の姿もあった。

この動画をケインが、自身のインスタグラムに「オリンピックは、金メダルを争いながらも、敬意を持って振る舞うことができることを示してくれた」と字幕を添えて投稿。文面にも「今回の大会で見られたスポーツマンシップには、本当に胸を打たれた」と記すと、ファンもこの思いに同意した。

「その通りだ。見ていてとても爽快だった!!!!」

「これを見て泣いているわ」

「とっても美しい精神ね！ 本当に泣かされた」

「これは本当に尊いことだ」

「これは心が温まる。ライバル相手に思いやりを示すことはとても美しく、力強いことだ」

「なんて素晴らしいコミュニティなんだ。ブラボー」

「オリンピックじゃないときも世界がこうだったらいいのに」

「これ本当に大好き。動画を投稿してくれてありがとう」

「オリンピックのなんて素敵な瞬間なの」

ペアの選手たちが試合後に見せた、お互いの健闘を称え合う姿に感動の輪が広がっている。



（THE ANSWER編集部）