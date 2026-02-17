ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフリースタイルスキー男子ビッグエア予選が15日（日本時間16日）に行われた。エリアス・ラユネン（フィンランド）が1回目に衝撃の転倒。その場で動けなくなった。英紙が驚きを伝えている。

1回目の試技に挑んだラユネン。キッカーから勢いよく飛び出すも、着地に失敗し、体を激しく雪上に叩きつけた。前のめりで倒れたまま滑り降りると、その場から動けず。すぐに駆けつけてきたスタッフから処置を受けた。その後担架に乗せられるとサムズアップポーズをとって周囲に無事を伝えていた。

英紙「ザ・サン」は「スキーヤーが頭を激しく打ちつけ斜面で横たわる 心臓が止まるような瞬間」との見出しで記事を掲載。「ビッグエアでゾッとするような転倒」とその内容を伝えた。

記事では、「予選で15フィート（約4.6メートル）の高さまで飛び上がり、技を試みた。しかし、ラユネンは着地直前に回転を完了できなかった」「彼の体が動かないまま斜面を滑り落ちていく衝撃的な事故の映像が放送された」などと伝えていた。ラユネンは2回目と3回目を棄権した。



（THE ANSWER編集部）