ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のアルペンスキー男子回転が現地16日、ステルビオ・スキーセンターで行われ、ロイク・メイヤール（スイス）が金メダルを獲得した。1回目の滑走でトップだったアトレリー・マグラス（ノルウェー）は、2回目の滑走でまさかのミスを犯して途中棄権に。直後に取った苛立ちの行動に米放送局「NBC」の実況席も仰天している。

猛吹雪に見舞われ、競技者の半数以上（96人中52人）が1回目の滑走を完走できない厳しいコンディションで行われた。その中でマグラスは1回目の滑走でトップに立ち、金メダル獲得へ絶好の立場にいたが、2回目の滑走でまさかの事態に見舞われた。

順調に雪上を滑走していたが、ゲートを跨いでしまう痛恨ミスで途中棄権。苛立ちでストックを投げ捨てたマグラスは頭を抱えて悔しさを露わに。冷静さを失ったのか、コースの柵を越えてそのままコース外へ。しばらく歩いた後、雪の上に仰向けになって倒れ込んだ。現実逃避の“ふて寝”でやり切れない思いを晒していた。

一部始終を放送したNBC。前代未聞の映像となったが、放送席では実況が「すでにクレイジーだった回転の一日のショッキングな結末だ！」とまさかの幕切れに驚き。「マグラスは精神的に打ちのめされています」と伝えると、解説も「今季最も安定感のある選手の1人でした」「胸が張り裂けるような終わり方ですね」と同情しきりだった。



（THE ANSWER編集部）