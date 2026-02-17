ファンもお墨つきの美味しさ！？【コストコ】おうちカフェが華やぐ「スイーツ」

おうちカフェが華やぐような「スイーツ」を食べたい時は【コストコ】へ！ 甘いものでストレスを発散したい時にうってつけの、ビジュアルもバッチリな商品がラインナップ中です。今回はマニアも“お墨付き”と太鼓判を押すミルクレープをはじめ、一度は味わいたくなるようなスイーツをご紹介します。

いちごソースも使われた贅沢な「クレープバウム いちご味」

@hirokostyle33さんが「思わぬ、美味しさに、お墨付きを進呈します」と熱く推しているこちら。淡いピンクのクリームがサンドされた可愛いクレープバウムです。いちごソースも使われており、くどすぎない、フレッシュでジューシーな風味も楽しめるかも。1本まるごと入っていて、みんなでシェアしたいカフェタイムにもぴったり。

自分へのご褒美に「ピスタチオチーズケーキ 2個入」

自分へのご褒美にも選びたくなりそうなこちら。丸いフォルムにグリーンが華やかでおしゃれなチーズケーキです。ピスタチオスプレッドにローストされたピスタチオを散りばめており、食感の違いがやみつきになるかも。ピスタチオの香ばしい風味が感じられて、コーヒーのお供に心地良く味わえそうです。

サクサクな食感も楽しめそうな「いちごのミルフィーユ」

8等分された、いちご好きにはたまらないミルフィーユ。天面にデコレーションされた可愛らしいビジュアルが、食卓を盛り上げてくれそうです。いちごやカスタードクリームをサンドした贅沢な一品に仕上がっており、酸味が効いていて食べやすいかも。ふっくらと厚みのあるパイ生地に焼き上がっている分、サクサクな食感も楽しめそうです。

片手でパクッと食べられそうな「カスタードシュークリーム 6個入」

コロンとした丸いフォルムと、粉糖をまぶしたようなリッチ感のある可愛いこちら。カスタードを詰めたシュークリームは、まろやかな風味が堪能できそうです。@hirokostyle33さんいわく「底のクッキー生地みたいなカリッとした部分、最高」と、シンプルながら飽きのこない味わいが楽しめそう。片手で気軽に食べられそうなお手軽感も嬉しいポイントです。

