働き手不足の解消に向けて、新たな連携です。



佐久市で16日、事業者と働き手をつなぐマッチングサービス「おてつたび」を手掛ける企業と佐久広域連合が連携協定を結びました。



互いに連携するために協定を結んだのは、県内「11市町村」で構成される佐久広域連合と人材マッチングサービス「おてつたび」を手掛ける企業です。



去年の「新語・流行語大賞」にノミネートされた「30」の言葉の1つにもなった『おてつたび』。





人手不足に悩む事業者と、旅をしながら短期で働きたい人を結びつけるサービスで、いま、主婦やシニア層の利用が増えているといいます。今回は働き手不足の解消やその地域に関わる人の創出を目的に協定が締結されました。市町村による連合体と「おてつたび」との協定は全国で初めてです。佐久広域連合 柳田清二広域連合長「ひとつひとつの自治体で取り組むより事業効率が高まることを考えまして佐久広域連合では全国初となるこの取り組みを成功させたい」佐久地域ではホテルや農業などの仕事が人気を集めています。締結式の前には「おてつたび」の永岡代表が佐久市内のイチゴ農園を視察し、農業の課題について意見を交わしました。イチゴ農家は『生産者や農家さんも減っているですけど、そこに手伝っていただくような、携わっていただく方も今減っていますので、今回、おてつたびさんが入っていただいて品目によってすごく助かる仕組みなんじゃないかなと」今回の佐久広域連合との連携についておてつたびの永岡代表はおてつたび 永岡里菜代表「地域ってひとつの市町村だけではなくて広域でどう取り組んでいくのか非常に重要だと思っていますので、ひとつの市・町にとどまらず広域連合内をどう周遊できるのかというところをチャレンジしていきたいなと思っております」おてつたびをきっかけに定住や移住につながったケースもあり、佐久広域連合は期待を寄せています。