ボクシングの２０２５年度年間優秀選手表彰式が１７日、東京・文京区の東京ドームホテルで行われ、殊勲賞にはＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）王者・堤聖也（３０）＝角海老宝石＝が選出された。

表彰式を終え、取材に応じた堤は「ありがたいです。今回はメンツもすごかったので（受賞は）どうだろうと思ったけど…。うれしかったです」と笑顔を見せた。ＭＶＰ、技能賞、殊勲賞の３賞のうち、殊勲賞をゲットしたこともうれしかったが、「ＭＶＰ候補４人（井上尚弥、中谷潤人、堤聖也、矢吹正道）の中に名前を入れてもらえたのが、自分の中で成長できたところ」と胸を張った。

堤は２０２４年１０月に井上拓真（３０）＝大橋＝に判定勝ちして王座を奪取すると、２５年２月には元ＷＢＣ世界フライ級（５０・８キロ以下）王者・比嘉大吾（３０）＝志成＝と対戦。ダウンの応酬など凄絶（せいぜつ）な打ち合いを展開し、引き分けで初防衛に成功した。１２月には元世界５階級制覇王者でＷＢＡ世界バンタム級暫定王者のノニト・ドネア（フィリピン）と団体内王座統一戦を行い、２―１判定勝ちを収めてＶ２を決めた。

今年の目標を聞かれた堤は「統一戦をやりたい。でも、そう簡単には決まらない。自分は勝ち続けるしかない」と闘志を見せていた。