日本スケート連盟が１７日、公式インスタグラムを更新。ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで金メダルに輝いた“りくりゅう”こと三浦璃来（２４）、木原龍一（３３）組＝木下グループ＝のオフショットを投稿した。

インスタでは日本チームのジャージを着た人が、畳の上で横になっている写真を添え「爆睡中」「木原龍一」と紹介。また、モーグルで銀、銅の堀島行真（トヨタ自動車）とともに、「ご褒美飯」のお寿司を食べる様子もあった。三浦はサーモンを食べ、「美味しい〜」と感激した。

金メダル獲得から一夜明け、記者会見に臨んだふたり。三浦は「実感は湧いていないけれど、自分らしい演技ができてうれしい」と笑顔。木原は「まだ一睡もできていない。試合が終わった感じがない。ＳＰで大きなミスをして、心が折れてしまっていたが、璃来ちゃん、コーチが立て直してくれた。諦めないことの大切さを学べた」などと語っていた。

ファンからは「ぐっすり寝られますように」、「感動と興奮をありがとう！」、「少しでも疲れが取れるといいですね」、「ゆっくり休んでください」、「一生忘れられないお寿司の味でしょう」、「幸せそう〜！」などの声が寄せられている。