元テレビユー福島のアナウンサーで現在はフリーアナ、キャスターとして活動する釜井美由紀（３１）が行政書士試験に合格したことが分かった。釜井は慶應大学法学部法律学科卒。

１５日付のＳＮＳで「令和７年度 行政書士試験に合格しました」と合格証を手にした写真をアップ。「以前から興味があった法律系の資格を取ってみたいと、去年の初めに大学ぶりの法律の勉強を始めました」と説明した。

釜井は２０２４年秋に第１子男児を出産しており、「まだ息子が生後数ヶ月の頃だったので、思うように時間が確保できず…苦しい時もありましたが スキマ時間を見つけてコツコツ勉強してきた結果が出てホッとしています」と育児、家事をしながらの勉強だったことを明かし、「今後は法律の知識も生かしてアナウンサーの仕事の幅を広げていきたいと思います。春からは行政書士の仕事にも挑戦していく予定です」とつづった。

今回の投稿には合格を祝福する声をはじめ、「子育てしながらですか！？本当に頭が下がります」「育児との両立も大変だったでしょうが、まさに”継続は力なり”ですね！！。本当凄いです！！」などの声も届いている。