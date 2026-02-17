「ボクシング・２０２５年度年間優秀選手表彰式」（１７日、東京ドームホテル）

前ＷＢＣ・ＩＢＦ世界バンタム級王者の中谷潤人（２８）＝Ｍ．Ｔ＝が２年連続の技能賞に輝いた。表彰式では８年連続９度目のＭＶＰを獲得した世界スーパーバンタム級４団体統一王者の井上尚弥（３２）＝大橋＝が５月に東京ドームで、中谷とのドリームマッチ実施を明言。これを受けて中谷は「準備は進めている。ベストな選手なので、ベストな状態で戦わないといけない。キャリアの中でもビックマッチになる」と意気込みを語った。

対戦相手で９年連続のＭＶＰに輝いた井上については「すごくいい試合をたくさんされてきているので、評価されていい存在だと思う。たくさんの期待があって、そういう結果を出していくというのは、もちろんすごいことですしリスペクトしている」と敬った。

その上で闘志も燃やしている。中谷は「ＭＶＰをまだ取ってない」と奪取に意欲。５月の決戦に向けては「もちろん（勝てばＭＶＰに）近くなると思う。そこはしっかり成長につなげて、そういう賞をもらえるようにがんばりたい」と腕をぶした。

中谷は昨年６月に西田凌佑（六島）とのＷＢＣ・ＩＢＦ世界バンタム級統一戦に勝利。同年１２月２７日にはサウジアラビア・リヤドでスーパーバンタム級転向初戦を行い、ＷＢＣ世界同級９位のセバスチャン・エルナンデス（メキシコ）に苦戦の末に小差判定勝ちするなど、濃密な１年を過ごした。「統一戦もできて、年３試合できた。良い経験、新しい経験をたくさんできた年だったので、たくさん反省点も出ましたし、課題も出た。そこ（課題）と向き合える材料がたくさん得られた年だった」と振り返った。