長岡市は新年度予算案を発表しました。一般会計の総額は約1424億円で物価高への対策のほか出没が相次いだクマへの対策費用などが盛り込まれ、市は住み続けたい街を目指すとしています。



長岡市が発表した新年度当初予算案。一般会計の総額は1424億600万円で今年度より2パーセントの減額となりました。



物価高への対応として市民1人当たり1万円分の商品券を配布する予算に27億9000万円を計上。そして市立小学校の給食費を2026年度に限り無償化するための費用の一部として7億8000万円を計上しました。





また今年度栃尾地域を中心に出没が相次いだクマへの対策も…緊急銃猟など危険を伴う業務に従事した隊員の報酬を1時間当たり1500円から5000円に引き上げるなど待遇向上にかかる費用などに9900万円を計上しました。〈長岡市 磯田達伸市長〉「次の10年さらにその先の未来も見据えたまちづくりの起点となるような年にしていきたい、予算にしていきたいと考えているところであります」また地域の救急医療体制を維持するために経営状況が悪化する長岡赤十字病院などの市内3つの基幹病院の医師確保などに向けた費用に4億9000万円を計上しています。長岡市の新年度予算案は3月市議会で審議されます。