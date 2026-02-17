堂本光一、前向きな人生観を明かす「そっちのほうが楽しみって思いたい」

2月17日放送の日本テレビ系『ZIP！』にVTR出演した堂本光一が、前向きに生きるための考え方や人生観について語った。

自身が声優を務めた2月27日公開の『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』にちなみ、“転生するなら人間以外の生き物として歩む新たな人生か、もう一度人間として歩む新たな人生か”という究極の質問を受けた堂本は、“もう一度人間として歩む新たな人生”を選んだ。

その理由については、「生まれ変わっても自分でありたい」「なんででしょうね、今が楽しい」と話しながらも、「ってカッコつけてます」とコメントして笑いを誘った。

また、人生をやり直したいとも思わないといい、「嫌なことが起きたりしても、“あーもう人生終わった”みたいな」「その瞬間が全てって思いがちじゃないですか」「決してそうではなくて、いいことも楽しいことも、それが全てじゃなくて、これからもまたあるだろうし、そっちのほうが楽しみって思いたいです」「願望も含めて」と、前向きな人生観を明かしていた。