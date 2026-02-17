ボクシングの２０２５年度年間優秀選手表彰式が１７日、東京・文京区の東京ドームホテルで行われ、前ＷＢＡ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）王者・高見亨介（２３）＝帝拳＝が新鋭賞と年間最高試合（世界戦以外）の“２冠”を獲得した。

高見は「去年はジェットコースターのような１年だった。もしかしたら新鋭賞は取れるかなと思ったけど、まさか最高試合賞も取れるとは…。数多くある試合の中で選んでもらえてうれしい」とダブル受賞を喜んだ。

高見は４月１８日、後楽園ホールで日本ライトフライ級王者・川満俊輝（３０）＝三迫＝に挑戦。右強打、左フックで序盤から積極的に攻めると６回に右アッパーを効かせてラッシュしてＴＫＯ勝ち。王座を奪取した。

その後、日本王座を返上して、７月にはＷＢＡ世界ライトフライ級王者エリック・ロサ（ドミニカ共和国）に初挑戦。１０回ＴＫＯ勝ちで王座を奪取した。だが、１２月にＷＢＯ王者レネ・サンティアゴ（プエルトリコ）と王座統一戦を戦ったものの、１―２の僅差で判定負けした。

現在、再起に向けて練習を再開。「なまった体にムチを入れて、しっかり整えている」と高見。今後については「フライ級（５０・８キロ以下）で世界を狙いたい」と新たな目標を打ち立てた。

世界戦以外の年間最高試合には、７月３１日の斎藤麗王（２７）＝帝拳＝と渡辺海（２３）＝ライオンズ＝のＷＢＯアジアパシフィック・スーパーフェザー級（５８・９キロ以下）タイトルマッチ（後楽園ホール）も選ばれた。