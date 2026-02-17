◆第７０回阪急杯・Ｇ３（２月２１日、阪神競馬場・芝１４００メートル＝１着馬に高松宮記念の優先出走権）＝２月１７日、栗東トレセン

第７０回阪急杯・Ｇ３（２１日、阪神）で重賞初制覇を狙うマイネルチケット（牡４歳、栗東・宮徹厩舎、父ダノンバラード）は、２歳時にサウジアラビアＲＣ３着、京王杯２歳Ｓ２着の実績がある実力馬だ。

前走の睦月Ｓは逃げた勝ち馬に向く展開だったが、ラストまで長くいい脚を使って２着。レース後も栗東・坂路で入念に乗り込み、「使った上積みは十分あるし、今回の方が状態は良さそう。問題なく、順調にきている」と宮調教師は上昇気配を感じ取っている。

３勝クラスでもラヴァンダ（２５年アイルランドＴ）に頭差、ブエナオンダ（２６年京都金杯）に首差と、のちの重賞ホース相手に差のない競馬を繰り広げてきた。

折り合いに課題は残すが、今回は１ハロン距離を短縮する。「心配ごとがひとつ減るからね。今回の条件の方がいいし、スピードも足りている」。堅実さが売りのダノンバラード産駒が、５度目の重賞挑戦で初タイトルをつかみ取る。