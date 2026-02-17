ミラノ・コルティナオリンピックは１６日、アルペンスキー男子回転が行われ、五輪初出場の相原史郎（小泉ＳＣ）が２０位と奮闘した。

２回目を滑り終えると、カメラに向かってイタリア語で「ありがとう」と叫び、さわやかにコースを後にした。

激しく雪の舞った１回目は、途中棄権が続出。何とか耐えてゴールしたものの、「タフな条件で結果は良くなかった」と振り返る２２位だった。天候が回復した２回目は果敢に攻めて、その時点では暫定首位に立ち、観衆から喝采を浴びた。

札幌市出身の２５歳。２００６年トリノ五輪で上位に進出した湯浅直樹さんや皆川賢太郎さんのような世界で活躍できる選手になりたいと願い、努力を重ねてきた。欧州勢の層が厚く、近年は日本勢がふるわない種目で、今年１月のスイスでのワールドカップ（Ｗ杯）では２５位になり、初のＷ杯ポイントを獲得。士気を高めて本番に臨んでいた。

やりきった４年に１度の祭典は、充実感の中に少しばかりの悔しさが残った。「４年後、またこの舞台に戻ってきて、日本人の出場枠を増やして、チームでメダルを取りにいきたい」と誓った。（平地一紀）

激戦制したメイヤール、１回目トップ選手のミスで五輪初優勝

激戦を制したのがスイスのメイヤール。１回目に２位につけると、２回目も攻めの滑りを貫いて難コースを攻略し、暫定トップに立った。その後、１回目トップのアトレリー・マグラス（ノルウェー）が旗門のポールをまたぐミスをして途中棄権。メイヤールに優勝が転がり込み、今大会３個目のメダルに輝いた。

この種目は昨年の世界選手権でも優勝しているが、五輪では自身初のタイトル。「世界選手権でチャンピオンになってから１年後に五輪で優勝するのは本当に特別なこと。ずっと夢見て、努力してきた」と振り返った。「昨年の経験があったから、最初から何に集中し、何をすべきかを分かっていた。リラックスして滑ることができた」と勝因を挙げた。（畔川吉永）