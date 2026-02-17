◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽ノルディックスキー・複合（１７日、イタリア・プレダッツォ）

【バルディフィエメ（イタリア）１７日＝松末守司】個人ラージヒルの前半ジャンプ（ヒルサイズ＝ＨＳ１４１メートル）が行われ、３大会連続メダルのベテラン渡部暁斗（北野建設）は、１２５・５メートルを飛び１９位だった。

カギに挙げていた前半ジャンプだったが、思うような飛距離を出せなかった。イタリア入り後、なかなかきっかけをつかめない現状にもどかしそうだ。「いい位置で折り返したかったですし、ノーマルの時は日本人も見に来てくれていたんですけど。個人戦は最後になるので、盛り上げて終わりたかった」と振り返った。

昨年１０月に今季限りでの現役引退を表明し、最後の夢舞台だが、初戦の個人ノーマルヒルは１１位にとどまった。３大会連続メダルの第一人者が苦しんでいる。日本時間２１時４５分からスタートする後半距離（１０キロ）は、トップから１分５０秒差でスタートする。「諦めずにベストを尽くすしかない。持っているものを全てクロスカントリーコースに置いてくるくらいの気持ちで、自分との戦いで走りたいかなと思います」と前だけをみる。

２大会連続の山本涼太（長野日野自動車）が首位に立った。後半距離は２位の選手に８秒差をつけてスタートする。谷地宙（ＪＡＬ）は１４位につけた。