「オーシャンプレミアムスイート」の客室内＝１７日、ふふ城ケ島

城ケ島京急ホテルの跡地（三浦市）に２７日、不動産大手ヒューリックの高級ホテル「ふふ」が開業する。相模湾と富士山を望む客室を１７日に神奈川新聞に公開した。京浜急行電鉄が活性化に注力する三浦半島の観光需要は底堅いとみて、宿泊料は１泊２食付きで１室９万９千円（２人利用）からと強気だ。

ホテル名は「ふふ城ケ島 海風のしらべ」で、神奈川県内の「ふふ」系列は３施設目。うどんチェーン「つるとんたん」で知られるカトープレジャーグループが運営する。

地上４階建てで、客室は７タイプ。広さ５８平方メートル以上の客室を２、３階に計３４室設け、最も高価な「オーシャンプレミアムスイート」（広さ１４０平方メートル）は１泊２食付きで１室２６万４千円（２人利用）から。油壺の天然温泉を運搬して供給する。家具は全て自社製という。

渡邊泰之支配人（３９）は「ふふを通じて三浦半島の魅力を広めていきたい」と話した。

土地を所有する京急は、リゾートホテル事業を切り離して資産効率を高める。京急油壺マリンパーク跡地（同市）も、京急と三井不動産がリゾートホテルの開業を計画している。