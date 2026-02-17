【PLAMATEA VALKYRIE TUNE エリカ＝ストラディヴァリ】 9月 発売予定 価格：8,800円

グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「PLAMATEA VALKYRIE TUNE エリカ＝ストラディヴァリ」を9月に発売する。価格は8,800円。

グッドスマイルカンパニーが贈る『世界が広がっていく』オリジナル美少女プラモデルコンテンツ「ヴァルキリーチューン」の第3弾として他人に厳しいが自分にも厳しい真面目少女「エリカ＝ストラディヴァリ」がPLAMATEAシリーズで立体化。

全高約160mmで各関節可動により様々なアクションを取ることができる。塗装済み表情パーツが4種と、デカールで目線を変更できる無地の表情パーツが4種が付属する。

本体、武器の青色個所にはクリアパーツが使用され、各成形色、彩色済みパーツにより、組み立てるだけでイメージに近い色分けが再現されている。

武装楽器<ハーモニックウェポン>ヴァイオリンタイプが付属し、楽器モードからブレードとボウガンの武装モードへ変形。さらに武装を組み替えることで大型ブレード状態に変形することができる。

スカートや腕部のフリルをパージし、一部パーツを組み替えることで高速軽装モードにモードチェンジが可能。

また、グッドスマイルカンパニー公式ショップ、一部店舗限定初回特典として「表情パーツ」が付属する。

スケール：ノンスケール

サイズ：全高約160mm

メーカー：グッドスマイルカンパニー

原型制作：株式会社スパロー

制作協力：POLY-TOYS

設計：mffp

武器原型制作：An（GOD BRAVE STUDIO）

グッドスマイルカンパニー公式ショップ、一部店舗限定初回特典「表情パーツ」

(C) GOOD SMILE COMPANY

※画像は塗装仕上げによる完成見本です。