「낙바생（ナッパセン）」の意味は？すべての就活生が目指すゴール！
韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。
「낙바생（ナッパセン）」の意味は？
「낙바생（ナッパセン）」という言葉を聞いたことありますか？
ヒントは、すべての就活生が目指すゴールですよ。
「낙바생（ナッパセン）」はどういう意味なのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「就職を勝ち取った学生」でした！
「낙바생（ナッパセン）」は、「就職を勝ち取った学生」という意味の韓国語です。
韓国のことわざ、「낙타가 바늘구멍에 들어가는 것보다 어렵다（ナクタガ パヌルクモンエ トゥロガヌン コッボダ オリョプタ）」＝「ラクダが針の穴に入ることより難しい」から来た新造語です。
「낙바생（ナッパセン）」は「講義ノマド族（専攻科目のほかに、TOEIC・就職講座などを受ける学生）」、「エスカレーター族（編入学を重ねて学歴を上げる学生）」などを量産したんだとか。
あなたはわかりましたか？
ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
《参考文献》
・『Kpedia』
・『朝鮮日報』
