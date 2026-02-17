【MODEROID 魔空戦神カゼノオ 第2段階】 9月 発売予定 価格：8,900円 【MODEROID 超魔空戦神ガイオウ】 11月 発売予定 価格：13,500円

グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「MODEROID 魔空戦神カゼノオ 第2段階」を9月に発売する。価格は8,900円。また、「MODEROID 超魔空戦神ガイオウ」を11月に発売を予定し、価格は13,500円。

TVアニメ『ヤマトタケル』より奇妙なライバル・キリオミが搭乗する機体「魔空戦神カゼノオ 第2段階」と魔空戦士ミカヅチ、そして妹のオト・タチバナが搭乗する機体「超魔空戦神ガイオウ」をMODEROIDシリーズで初のプラモデル化。

MODEROID 魔空戦神カゼノオ 第2段階

2026年9月 発売予定

価格：8,900円

スケール：ノンスケール

サイズ：頭頂高約160mm

メーカー：グッドスマイルカンパニー

原型制作：T-REX

制作協力：林健太郎

制作協力：Mr.田（GOD BRAVE STUDIO）

「MODEROID 魔空戦神カゼノオ 第2段階」は頭頂高約160mmで、各関節可動、交換用手首が付属し、劇中の様々なポーズを再現することができる。特徴的なデザインを損ねることなく高い可動域を実現し、武装は戦斧×2。握り手首・武器持ち手首・ダストウェーブ再現用手首パーツが付属する。

コクピットの球体をはじめ各部にクリアパーツが使用されている。

※「MODEROID 魔空戦神スサノオ 第2段階」（別売）とあわせて飾ろう。

MODEROID 超魔空戦神ガイオウ

2026年11月 発売予定

価格：13,500円

スケール：ノンスケール

サイズ：

【ガイオウ】全高：約175mm

【アマノシラトリ】全長：約205mm

メーカー：グッドスマイルカンパニー

原型制作：T-REX

制作協力：林健太郎

制作協力：Mr.田（GOD BRAVE STUDIO）

「MODEROID 超魔空戦神ガイオウ」は「魔空戦神ガイオウ 最終段階」と、神の鳥「アマノシラトリ」の2体セットで、合体形態である超魔空戦神を、ガイオウとアマノシラトリの合体と一部専用パーツに差し替えることで再現することができる。

ガイオウは全高約175mm、アマノシラトリは全長約205mm。各関節可動により様々なポーズを取ることができる。

武器の三又の槍、交換用手首が付属し、三又の槍はガイオウの背面にマウントが可能。各部にクリアパーツが使用されている。

また、製品オリジナルギミックとして、付属の合体用パーツを使用することで別売りの「魔空戦神スサノオ 第2段階」とアマノシラトリとの合体が可能となっている。

「グッドスマイルカンパニー公式ショップ」にて「MODEROID 超魔空戦神ガイオウ」を購入すると「アマノシラトリ初登場時カラー用・白成形色ランナー」が特典としてついてくる。

※「MODEROID 魔空戦神スサノオ 第2段階」（別売）とあわせて飾ろう。

※「MODEROID 超魔空戦神ガイオウ」以外は付属いたしません。

グッドスマイルカンパニー公式ショップ特典「アマノシラトリ初登場時カラー用・白成形色ランナー」

※画像は特典ランナーを組み立てたものに一部塗装を施した完成イメージのCGです。

※特典ランナーは白一色の未塗装ランナーとなります。イメージCG通りに仕上げる場合は塗装が必要です。

(C) NIPPON ANIMATION CO., LTD.

※画像は塗装済みの完成見本です。実際の商品とは異なります。