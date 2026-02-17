Cath Kidston×ミモザ♡春を彩る限定コレクション

1879年創業のブルーミング中西が展開する英国発ライフスタイルブランドCath Kidstonから、春のお出かけにぴったりなミモザシリーズが登場。イエローカラーが印象的なミモザを、ヴィンテージ感とフェミニンなディテールで表現した今季限定コレクションです♡

ミモザ柄プリントハンカチ

価格：1,100円（税込）

しゃっきりとした風合いのコットン生地に、イエローが目を惹くミモザ柄をプリント。どこか懐かしさを感じさせるヴィンテージタッチに、リボンモチーフをあしらった特別感のあるデザインです。

ほどよい張り感があり、ハンカチとしてはもちろん、バッグに結んだりインテリアのアクセントにしたりとアレンジも自在。通勤・通学のデイリーユースや季節のご挨拶ギフトにもおすすめです。

サイズ：約50cm×50cm（展開：1柄3配色）

巾着入りタオルハンカチ

価格：1,100円（税込）

ふんわりとしたやさしい肌触りが魅力のタオルハンカチーフ。透け感のあるオーガンジー巾着に包まれ、華やかで軽やかな印象に仕上げています。

本アイテム限定のミモザ柄下げ札付きで、タオルのカラーに合わせた3配色展開。巾着入りなので、そのままギフトとして渡せるのも嬉しいポイントです。送別シーズンや春のプチギフトにもぴったり♪

サイズ：約25cm×25cm（展開：1柄3配色）

春を連れてお出かけ♡

ミモザの明るいイエローカラーは、持つだけで気分をぱっと華やかにしてくれる存在。デイリー使いからギフトシーンまで活躍する、春限定の特別なシリーズです。

お気に入りのカラーを選んで、毎日にさりげないときめきをプラスしてみてはいかがでしょうか♡